الأرشيف الوطني يشارك سفارة السعودية احتفالاتها باليوم الوطني

الشارقة 24 – وام:

شارك الأرشيف الوطني السفارة السعودية، احتفالاتها باليوم الوطني الـ 88 للمملكة، بمعرض وثائقي، اشتمل على عدد من الصور التاريخية والوثائق الصحافية المهمة التي عبرت عن متانة العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والسعودية، من خلال اللقاءات الرسمية بين قادة البلدين الشقيقين.

تأتي مشاركة الأرشيف الوطني، انطلاقاً من العلاقات التاريخية العميقة والشراكة الاستراتيجية، والتضامن الأخوي بين الإمارات والسعودية.

ووثقت الصور، التي ضمها المعرض، عدداً كبيراً، من اللقاءات التي جمعت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بملوك المملكة العربية السعودية وأمرائها، بهدف تعزيز التعاون الأخوي المشترك في شتى المجالات.

جذب المعرض، الذي حضره، سعود بن فهد السويلم القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى الدولة، عدداً كبيراً من الزوار والمشاركين في الاحتفال .

وأشاد السويلم بمشاركة الأرشيف الوطني، وبما ضمه المعرض من صور ووثائق تاريخية، مشيراً إلى أن صور المعرض ووثائقه، تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التاريخية، التي تربط البلدين الشقيقين، وما تشهده هذه العلاقات من تطور ونماء في مختلف المجالات .