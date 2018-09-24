عبد الله بن زايد يلتقي وزير الخارجية السعودي في نيويورك

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية السعودي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتقدم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بالتهنئة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومةً وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة، معرباً عن تمنياته للمملكة المزيد من التقدم والرخاء.

وأكد سموه أن العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تاريخية، مشيراً إلى أن احتفاء دولة الإمارات باليوم الوطني للمملكة يأتي تجسيداً لعمق هذه العلاقات الذي تعززها روابط الدم والمصير المشترك.

من جانبه أكد معالي عادل بن أحمد الجبير على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والتي تحظى بدعم ورعاية من قيادة البلدين.

حضر اللقاء،سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية .