ملك الأردن يستقبل عبد الله بن زايد في نيويورك

الشارقة 24 – وام:

استقبل الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في مقر إقامته في نيويورك، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا والتطورات الإقليمية.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة - التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين والحرص على توسيع مستويات التعاون بينهما في شتى المجالات.

ونقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في مستهل اللقاء لملك الأردن تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم للأردن الشقيق مزيداً من التقدم والنماء.

من جانبه حمل الملك سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنياً لهم دوام الصحة والسعادة.

وأكد الملك عبد الله الثاني تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" للأردن.

كما أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، فيما حضره من الجانب الأردني معالي أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين.