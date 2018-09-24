الرئيس المصري يستقبل عبد الله بن زايد في نيويورك

الشارقة 24 – وام:

استقبل عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في مقر إقامته في نيويورك، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بأوجه التعاون الأخوي والبناء على جميع المستويات بين البلدين الشقيقين، كما تبادلا وجهات النظر والمواقف السياسية حول مستجدات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سموه في مستهل اللقاء إلى الرئيس المصري تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لجمهورية مصر العربية الشقيقة مزيدا من التقدم والنماء.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال اللقاء - بالتهنئة إلى دولة الإمارات قيادة وحكومةً وشعباً بمناسبة مئوية زايد ومرور 100 عام على ميلاد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، مؤكداً أن زايد - رحمه الله - لم يدخر جهدا في سبيل تحقيق التضامن العربي ونصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية وستظل مواقفه خالدة يذكرها التاريخ.

وفي ختام اللقاء حمل الرئيس عبد الفتاح السيسي سمو الشيخ عبد الله بن زايد تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من التطور والازدهار.

حضر اللقاء معالي سامح شكري وزير خارجية المصري واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.