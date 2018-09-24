"الهلال" يغيث أهالي منطقة خورة في محافظة شبوة

الشارقة 24 - وام:

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الأحد، مساعدات إغاثية عاجلة على أهالي منطقة خورة في مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة، استجابة للظروف التي يمر بها أهالي المنطقة، وفي إطار جهود دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والوقوف إلى جانبه في الظروف التي يمر بها بتوجيهات من القيادة الرشيدة للدولة.

وتضمنت المساعدات العاجلة 1000 سلة غذائية تحتوي على المواد التموينية الأساسية.

وأكد سلطان النعيمي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة شبوة أهمية هذه المساعدات في توفير المستلزمات اليومية التي تتطلبها طبيعة الظروف الاستثنائية التي يعيشها أهالي خورة، لافتاً إلى سعي الهيئة بكل جهودها للتخفيف من معاناتهم وتوفير المواد التموينية الأساسية اللازمة لجميع المتضررين من الأوضاع التي تعيشها اليمن.

وذكر النعيمي أن هذه المساعدات تأتي استكمالاً لغيرها من المبادرات الإنسانية التي تقدمها الهيئة، استشعاراً للواجب الديني والأخلاقي والإنساني الذي تلتزم به دولة الإمارات العربية المتحدة بالوقوف بجانب الشقيق والصديق.

من جهتهم أعرب أهالي منطقة خورة عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات على دعمها المتواصل، مثمنين جهود ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر الإماراتي في إيصال المساعدات التي تسهم في تخفيف معاناتهم جراء الظروف الصعبة التي يعيشونها.