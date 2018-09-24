سهيل المزروعي يشهد اليوم الوطني السعودي في الجزائر

الشارقة 24 – وام:

حضر معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الطاقة، والصناعة والثروة المعدنية السعودي، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة في الجزائر العاصمة.

وتشارك دولة الإمارات في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لدول منظمة الأوبك وخارج الأوبك لخفض الإنتاج، الذي يعقد في الجزائر خلال الفترة من 22 -24 سبتمبر الحالي.

وأعرب معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي عن بالغ الاعتزاز والسعادة والفرحة بمشاركة المملكة العربية السعودية الشقيقة حكومةً وشعباً في احتفالاتها باليوم الوطني الـ 88.

وأكد معاليه " نحن على ثقة بمسيرة الخير والتنمية والبناء، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ستظل ذخراً وسنداً للأمة العربية والإسلامية".

من جانبه صرح سعادة يوسف سيف سباع آل علي سفير الدولة لدى الجمهورية الجزائرية " بأن العلاقة التاريخية بين دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية الشقيقة تعكس مدى ارتباط العلاقات بين البلدين ومدى صلابتها التي تستند إلى إرادة قوية ومشتركة، يمكن الدفع بها إلى آفاق أوسع من التعاون، وما مشاركتنا اليوم مع أشقائنا السعوديين احتفالاتهم إلاّ تأكيداً على عمق هذه العلاقات المتميزة".

حضر حفل الاستقبال عدد من أصحاب المعالي وزراء الدول المشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لدول منظمة "أوبك" وأعضاء السلك الدبلوماسي والملحقيات العسكرية والمنظمات الدولية والهيئات المدنية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.