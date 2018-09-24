انطلاق الأسبوع الثاني من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة

الشارقة 24 – وام:



بدأت في أبوظبي اليوم الأحد، فعاليات الأسبوع الثاني من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، الذي ينظمه مركز الشباب العربي، برعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي، وذلك بمشاركة 100 شاب وشابة من 15 دولة عربية لتطوير جيل من المواهب الإعلامية الشابة، والمؤثرين الإعلاميين في الوطن العربي، وبناء منظومة إعلامية متكاملة وإيجابية.



واستهلت فعاليات الأسبوع الثاني بلقاء مع معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة تحدثت فيه عن "كيفية صناعة الهوية الإعلامية الخاصة".



وأكدت معاليها خلال اللقاء على أن برنامج "القيادات الإعلامية العربية الشابة" يعد من أهم الملتقيات والبرامج على مستوى الوطن العربي التي تسهم في صقل مهارات قادة ومبدعين في قطاع الاعلام بالمستقبل.



وأضافت معاليها: أن الهوية الإعلامية تعلب دوراً مهماً في عصرنا الحالي التي يغلب عليه طابع التعقيد في الوقت الذي تعددت فيه القنوات والأدوات الإعلامية، وذلك مع الانتشار الواسع الذي حققته وسائل التواصل الاجتماعي والتي أسهمت في بروز العديد من المؤثرين الذين ركزوا مع مرور الوقت على تسخير تأثيرهم في النواحي التجارية.