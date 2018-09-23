القبيسي تشيد بعمق العلاقات الإماراتية ـ السعودية

الشارقة 24 – وام:

هنأت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وشعباً، بذكرى اليوم الوطني الـ88، متمنية للشعب السعودي كل تقدم ورفاهية وازدهار، تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وأشادت معاليها، في برقية بعثتها إلى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، بهذه المناسبة، بالنهج السياسي للمملكة على مدى ثمانية عقود، ما انعكس إيجابياً، ليس فقط على دول الخليج العربية، وإنما على الدول العربية والإسلامية جميعاً.

وأعلنت في تصريح لها بهذه المناسبة، أن العلاقات الإماراتية-السعودية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، تعززها روابط الأخوة والمصير المشترك، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأكدت معاليها، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الشقيقين، تجسد عمق رؤى قيادتي البلدين وتفاهمهما، إزاء القضايا المطروحة خليجياً وإقليمياً ودولياً.