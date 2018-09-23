"إيمتيك مينا" يبحث دور التقنيات الناشئة بصناعة المستقبل

الشارقة 24 – وام:

انطلقت يوم الأحد، في دبي، فعاليات مؤتمر "إيمتيك مينا" للتقنيات الناشئة، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، والذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل للمرة الأولى في المنطقة، بالتعاون مع مؤسسة هيكل ميديا ويستمر يومين.

شهد الفعاليات، معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وسعادة عبد الله بن طوق الأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء والمتحدثين الرسميين، ونحو ألف من المتخصصين في مختلف مجالات التقنيات الناشئة من جميع أنحاء العالم.

وناقش المؤتمر، خلال اليوم الأول، مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تهم العالم، والمنطقة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والحكومات الذكية المستقبلية، والأمن السيبراني، وتطوير مدن صديقة للبيئة في المنطقة، إضافة إلى مستقبل البنية التحتية، وأحدث التقنيات المبتكرة لتوليد وتخزين الطاقة وتصميم وإدارة المدن الذكية، وتطبيقات تقنيات النانو، ومستقبل العالم بعد نحو 30 عاماً من اليوم.