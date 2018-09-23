الإمارات تحتفي باليوم العالمي لـ "لغات الإشارة"

الشارقة 24 – وام:

يحتفل العالم في 23 سبتمبر سنوياً، باليوم الدولي للغات الإشارة، الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة، بهدف تعزيز الوعي بأهميتها في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان الواجبة للصم.

وفي هذا الإطار، سعت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تأمين كل ما يلزم لدمج ذوي الإعاقة، بمختلف إعاقاتهم في المجتمع.

واعتمدت الإمارات مؤخراً، بقرار من مجلس الوزراء حمل الرقم 38 لسنة 2018، معجماً للغة الإشارة يعد أول معجم إشاري على مستوى الدولة للهجة الإماراتية، ومرجعية موحدة للغة الإشارة الخاصة بذوي الإعاقة السمعية في الإمارات.

ويتضمن المعجم 21 باباً، تتناول الأبجدية الإشارية والأرقام الإشارية والوثائق الرسمية والمناطق والمعالم السياحية والوزارات والمؤسسات والهيئات والملابس وأدوات الزينة والأكلات الشعبية والأسرة والأفعال الشائعة والصفات والحالات والاتجاهات والمواضع والألوان والبيت وملحقاته والألقاب والمهن والتربية والتعليم ووحدات القياس والصحة والمحيط والبيئة والحيوانات والنباتات والرياضة.

ويتوافق المعجم مع "رؤية الإمارات 2021"، و"الأجندة الوطنية"، في الحفاظ على مجتمع متلاحم، من خلال توفير بيئة متكاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع، وتعزز من تلاحمها المجتمعي والأسري، حيث يهدف إلى توحيد المصطلحات الإشارية الإماراتية المحلية، وبما يدعم تسهيل التواصل بين الصم في مختلف إمارات الدولة.

ويعمل المعجم، على تسهيل تبادل المعرفة بين أفراد المجتمع وذوي الإعاقة السمعية، والانسجام بينهم، وتعزيز الهوية اللغوية لفئة الصم في الدولة، وزيادة اعتزازهم بوطنهم، وبلغتهم الخاصة، والمشتقة من اللهجة المحلية.

وحرص المشرع الإماراتي، على حفظ حقوق تلك الفئة من المجتمع بالقانون، حيث خصصت مساعدات اجتماعية شهرية لأغلب الحالات، وفرص توظيف في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى جهود واضحة في دمج الطلبة من ذوي الإعاقة في المنظومة التعليمية، وهو ما انعكس لاحقاً على الوعي المجتمعي، الذي بات حريصاً على تأمين تلك الحقوق ورفع مستوى الوعي المجتمعي في التعامل مع تلك الفئة في مختلف المجالات.

وتضمن دولة الإمارات لذوي الإعاقة المساواة بينهم وبين نظرائهم الأصحاء، ويحق للمواطنين المتواجدين في الدولة من ذوي الإعاقة، الحصول على المساعدات الشهرية.

وتبذل الإمارات جهوداً ملموسة لدمج الطلبة من ذوي الإعاقة في النظام التعليمي، وتوفر فرص توظيف متكافئة وعادلة للمواطنين من ذوي الإعاقة.

وتعتبر الإمارات من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة، حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.