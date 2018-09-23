شرطة أبوظبي تستقبل السعوديين في المطار بالورود

جانب من استقبال الأشقاء السعوديين في مطار أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

استقبلت إدارة شرطة أمن مطار أبوظبي بمديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، الأشقاء السعوديين القادمين إلى مطار أبوظبي الدولي، بالورود وأعلام البلدين الشقيقين، ابتهاجاً بمناسبة يوم المملكة الوطني الثامن والثمانين، والذي يصادف الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري.

وكان في استقبال الأشقاء السعوديين القادمين عبر المطار، العديد من الضباط والشرطة النسائية ومنتسبي الإدارة.

وعبر الأشقاء عن بالغ تقديرهم لشرطة أبوظبي، على هذه المبادرة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المشتركة، بين البلدين الشقيقين.