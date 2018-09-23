مدارس الدولة تحتفي باليوم الوطني السعودي

الشارقة 24 – وام:

عمت مظاهر الاحتفال والفرح، مدارس الدولة، احتفاء باليوم الوطني السعودي الـ 88، وذلك بمشاركة واسعة من الطلبة والهيئات التدريسية.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد وجهت المدارس، بإعداد برنامج صباحي يتضمن مجموعة من الفعاليات، لإبراز الحدث بالصورة اللائقة، وتعريف طلبتنا به بما يكرس لمزيد من وشائج المحبة والأخوة والوحدة بين الشعبين الشقيقين.

وبدأ الطلبة يومهم الدراسي بفعاليات عديدة، تضمنت السلام الوطني السعودي خلال الطابور الصباحي، فيما خصصت الإذاعة المدرسية لهذه المناسبة، فضلاً عن تخصيص جزء من حصص اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية، للحديث عن متانة العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وفعلت المدارس شاشات داخلية في الاستقبال، تضمنت التهنئة لحكومة وشعب السعودية، علاوة على تزيين مداخل المدارس بعلم المملكة.

كما شملت الفعاليات، التعريف بالعلم السعودي والإماراتي من خلال الرسم والتلوين، لمرحلة رياض الأطفال، إلى جانب الأهازيج والأغاني الوطنية في الفسحة وبين الحصص الدراسية، وتوزيع بطاقات التهنئة الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ 88.