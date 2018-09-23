"الاتحادية للمواصلات" و"العالمية للطرق" تبحثان تعزيز التعاون

الشارقة 24 – وام:

بحث سعادة المهندس أحمد محمد شريف الخوري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، خلال استقباله في مقر الهيئة اليوم الأحد، باتريك ماليجاك أمين عام الجمعية العالمية للطرق "PIARC"، ونائبه روبن سيبيل، سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والجمعية.

واستعرض الجانبان كل ما يتعلق بشأن النقل بشكل عام والنقل الطرقي بشكل خاص سواء الجوانب الفنية وتبادل المعرفة أو السلامة والاستدامة.

كما تم استعراض الاستعدادات للمؤتمر العالمي السادس والعشرين للجمعية المزمع عقده في أكتوبر 2019 الذي فازت دائرة النقل بأبوظبي باستضافته.