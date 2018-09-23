"شؤون مجلس الوزراء" و"التوطين" توقعان مذكرة

الشارقة 24:

وقعت وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ممثلة ببرنامج قيادات حكومة الإمارات، مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتنمية وتطوير القيادات، عبر تخصيص 25% من مقاعد كل دفعة من فئات البرنامج لموظفي القطاع الخاص، من مواطني دولة الإمارات، بالتنسيق المباشر مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى دعم مواطني الدولة العاملين في القطاع الخاص، وإتاحة فرص التطور لهم، وفتح قنوات التواصل بينهم وبين موظفي الحكومة، وتعزيز الممارسات الحكومية المتميزة وتطبيقاتها وتعميمها في مؤسسات القطاع الخاص، والاستفادة من تجارب وممارسات رواد هذا القطاع في العمل الحكومي.

حضر توقيع المذكرة، معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووقعها سعادة الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسعادة فاطمة علي الحوطي وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية بالإنابة، في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأكد معالي وزير الموارد البشرية والتوطين، أن برامج إعداد القادة التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، نجح في تمكين الطاقات الإبداعية، وبناء قيادات شابة إماراتية متسلحة بالمعرفة، والإصرار على تحقيق التميز والنجاحات في مواقعها الوظيفية التي تشغلها، حيث تشكل هذه الطاقات إضافة نوعية في العمل الحكومي، من خلال مساهمتها الفاعلة في وضع الخطط الاستراتيجية وتنفيذها بالشكل السليم.

وأضاف معاليه، أن إبرام الاتفاقية يأتي في إطار الحرص على الاستفادة من تجارب هذه البرامج، في إعداد قيادات إماراتية شابة في القطاع الخاص، لتمكينها بهدف قيادة هذا القطاع الاستراتيجي الهام بما يتوافق ورؤية الإمارات 2021.

من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، أهمية تكثيف الجهود لبناء جيل قيادي إماراتي متميز من موظفي القطاعين الحكومي والخاص، لما يمثله ذلك من أولوية وطنية تتبناها الحكومة نهجا راسخاً وأساساً تقوم عليه مبادراتها ومشاريعها وسياساتها.