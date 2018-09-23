القبيسي وعمدة سانت بطرسبرغ يبحثان تعزيز العلاقات

الشارقة 24 – وام:

التقت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، على هامش اجتماعات المنتدى الأوروآسيوي الثاني للمرأة، الذي اختتمت أعماله مساء السبت، جورجي بولتافشينكو عمدة مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياحية، حيث أكد الجانبان أهمية تطوير التعاون الثنائي في المجالات التعليمية والثقافية، والدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب، فيما يخص تبادل الاستثمارات في المجالات المتاحة، واستغلال موقع البلدين، وما يزخران به من مقومات متنوعة وموقع جغرافي.

وتناول اللقاء، الذي حضره سعادة عائشة بن سمنوه وسعادة ناعمة الشرهان، وسعادة علياء الجاسم عضوات المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس، عدداً من القضايا التي تحظى بأولوية لدى قيادتي وحكومتي البلدين.

وأكدت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وعمدة مدينة سانت بطرسبرغ، أهمية العمل وفق رؤية قيادتي البلدين وتوجهاتهما، وبشكل متواصل، لتدعيم أسس الأداء الاقتصادي، وتطوير القدرات التنافسية وجاذبية مناخ الأعمال، واعتماد أفضل السبل الكفيلة، بتطوير العلاقات القائمة وتنميتها في قطاعات السياحة والطيران والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والفضاء والتبادل الثقافي والتعليمي وتبادل البعثات التعليمية، والمشاركة الفاعلة في الفعاليات ذات الطابع الدولي التي يستضيفها وينظمها البلدان خاصة مدينة سانت بطرسبرغ، مع التأكيد على أهمية دعوة رجال الأعمال في البلدين لتنويع استثماراتهم في مختلف الأقاليم الروسية، وفي كافة إمارات الدولة.

واستعرضت معالي القبيسي، النتائج التي تحققت من الزيارات المتبادلة بين ممثلي المؤسسات البرلمانية في البلدين، لا سيما على صعيد تقديم الدعم لتنفيذ الخطط والاتفاقيات التي يتم إبرامها، مشيرة إلى نهج دولة الإمارات بشأن تطوير قدراتها التنافسية وبناها التحتية والتكنولوجية وأطرها التشريعية والتنفيذية، خاصة التي لها علاقة مباشرة بالاقتصاد، وممارسة أنشطة الأعمال والإنجازات التي حققتها للمحافظة على مكانتها المتميزة عالمياً، وموقعها بين الدول الرائدة في مجال التنافسية.

من جهته، رحب عمدة مدينة سانت بطرسبرغ بوفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في فعاليات المنتدى، مؤكداً الحرص على تقديم أفضل الخدمات لإنجاح فعاليات المنتدى، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتطور بشكل مضطرد.