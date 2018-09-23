القبيسي ورئيس برلمان سانت بطرسبرغ يبحثان تطوير التعاون

الشارقة 24 – وام:

التقت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، على هامش اجتماعات المنتدى الأوروآسيوي الثاني للمرأة، الذي عقد خلال الفترة من 19-21 سبتمبر الجاري، فياتشيسلاف ماكاروف رئيس المجلس التشريعي "البرلمان" في مدينة سانت بطرسبرغ.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات البرلمانية، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وحرصهما على تنمية التعاون في كافة القطاعات.

وتناول اللقاء الذي حضره، سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس، النتائج التي تحققت من الزيارات البرلمانية المتبادلة بين البلدين، والتي بلغت على مدى ثلاث سنوات خمس زيارات، الأمر الذي يعكس مدى عمق علاقات التعاون في كافة المجالات، ودور لجنة الصداقة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية، ومخرجات المنتدى الأوروآسيوي الثاني للمرأة، الذي شهد مشاركة واسعة من قبل برلمانات العام والمنظمات الدولية.

وشددت معالي الدكتورة القبيسي، على أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية، في إطار عمل لجنة الصداقة البرلمانية بين الجانبين، مؤكدة القدرة على سرعة تنفيذ وإنجاز توجهات البلدين وكل ما يتعلق بتيسير التعاون.

من جانبه، أكد رئيس برلمان مدينة سانت بطرسبرغ، أن الزيارات البرلمانية المتبادلة بين الجانبين، هي أفضل تجسيد لما يجمع البلدين من تعاون وشراكة وعلاقات قوية، مضيفاً أن بلاده تعتز بعلاقات الصداقة مع دولة الإمارات التي تعد من الشركاء الرائدين في المنطقة.