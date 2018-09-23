جمال الجروان: العلاقات الإماراتية السعودية راسخة على كافة المستويات

الشارقة 24 – وام:

وصف سعادة جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، العلاقات الإماراتية السعودية بأنها متجذرة وراسخة على مختلف المستويات، وذلك بدعم ورعاية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

وأكد الجروان، في تصريح بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 88، أن الرؤى المشتركة التي تجمع بين الإمارات والسعودية تجاه مختلف القضايا تستند في الأساس إلى العلاقات القوية القائمة بين البلدين، والتي تعد نموذجاً مميزاً يحتذى على المستوى العربي، مشدداً على أن هذه العلاقات جرى تعزيزها وإعلاء صروحها بعد تشكيل مجلس التنسيق المشرك الذي سيلعب دوراً مهماً في بلوغ الشراكة الكاملة بين البلدين.

وأضاف إن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، يقرأ في "استراتيجية العزم" التي أضاء على تفاصيلها اجتماع جدة الأخير ترجمة حقيقية للرؤية التي تطمح لتحقيقها القيادة الرشيدة في علاقات التعاون المستقبلي بين البلدين والشعبين الشقيقين.