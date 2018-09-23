الشارقة 24 – وام:

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطة متكاملة لتفعيل دور أولياء الأمور في تعزيز المسيرة التعليمية، وإعدادها لائحة وإصدارها دليلاً للشراكة بينهم وبين المدرسة إلى جانب تشكيل مجلس قيادات لهم.

جاء ذلك في ختام أعمال "مؤتمر أولياء الأمور الأول"، الذي عقد الأسبوع الماضي في أبوظبي، تحت عنوان "شركاء في مسيرتنا"، وذلك برعاية معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم.

وخلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات من شأنها دعم الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق التكاملية بين المدرسة وأولياء الأمور، وتوثيق ذلك بمجموعة من الخطوات الفاعلة التي ستسهم في تعزيز دورهم في تطور التعليم.

وتضمنت التوصيات وضع استراتيجية متكاملة للشراكة مع أولياء الأمور لبناء رؤية مشتركة تتضمن تمكين وتدريب أولياء الأمور للقيام بدورهم الحقيقي والفعال في العملية التعليمية، ووضع منظومة متكاملة لمبادرة "سفراء التعليم" الخاصة بأولياء الأمور علاوة على التوعية بأهمية دورهم في المراحل الأولى من عمر الأطفال.