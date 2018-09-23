مدرسة خولة بنت الأزور تستقبل الدفعة الـ 7 من المنتسبات للخدمة الوطنية

الشارقة 24 – وام:

استقبلت القوات المسلحة، السبت، الدفعة السابعة من المنتسبات المتطوعات للخدمة الوطنية من جميع أنحاء الدولة، في مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، وقد توافدت مجموعات كبيرة من المواطنات منذ الصباح وكان في استقبالهن المدربات والمشرفات في المعسكر.

وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بهذه المناسبة: "إن الفتاة الإماراتية تحظى باهتمام ودعم وعناية من القيادة الحكيمة، بدأها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وواصل مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله"، وبمتابعة مستمرة وجهد متواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، وما تقوم به من دور حيوي ورئيسي في النهوض بابنة الإمارات في جميع المحافل والصعد كافة" .

وأعرب رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن اعتزازه وتقديره لمجندات الدفعة الجديدة على انضمامهن إلى صفوف الخدمة الوطنية واللائي سيخضن من خلالها لتجربة جديدة يتعلمن فيها الكثير مما تعنيه الحياة العسكرية وما تمتاز به من تحمل وصبر وضبط وانتظام وغرس وترسيخ لقيم الولاء والانتماء والتضحية، إضافة إلى إلمامهن بالمبادئ والمهارات العسكرية الأساسية ما سيسهم في تشكل حصيلة علمية وعملية تعود عليهن بالنفع والمصلحة.

وستخضع منتسبات الخدمة الوطنية إلى تدريبات وتمارين عسكرية على أيدي مدربات من الإناث يحظين بأفضل المؤهلات التدريبية ومهارات التعليم، وتم وضع برامج تدريبية خاصة لتتناسب مع الأهداف الاستراتيجية للخدمة الوطنية والاحتياطية التي ترتكز على تعزيز القيم الوطنية والولاء والانتماء للوطن والقيادة والدفاع عن أرضه ومكتسباته.

ويتم التحاق الإناث بالخدمة الوطنية اختيارياً بشرط موافقة ولي الأمر، وتكون مدة الخدمة الوطنية "سنة" للمجندات اللواتي بلغن 18 عاماً ولم يتجاوزن سن الـ 30 عاماً، حيث سيتلقين محاضرات نظرية في مجالات مختلفة منها العسكرية والقيادية وتطوير الذات والمهارات الفردية والجماعية ومحاضرات دينية خلال مدة الخدمة الوطنية.