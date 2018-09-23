"الطب الوقائي" بالذيد يحتفل باليوم الوطني السعودي

الشارقة 24:

أقام مركز الطب الوقائي بالذيد التابع لوزارة الصحة، احتفالاً بمقره، الأحد، حفلاً بمناسبة اليوم الوطني للملكة العربية السعودية.

ويأتي الحفل تفاعلاً مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني للملكة العربية السعودية الشقيقة الـ 88.

ونظم المركز عدداً من الفقرات للمتواجدين والمراجعين، بجانب تزيين المركز بالعلم السعودي، وتوزيع المشروبات الباردة والحلويات على الموظفين وجميع المراجعين.

وأكد خليفة الطنيجي مدير مركز الطب الوقائي بالذيد، أن المركز من خلال كوادره الطبية والتمريضية حرص على المشاركة في هذه الاحتفالية بتنظيم الفقرات وإظهار روح التواصل والتفاعل مع الاشقاء السعوديين.

وأشاد خليفة الطنيجي بهذه المناسبة العزيزة، وضرورة الاستجابة إلى المشاركات الوطنية التي تعكس لمتانة العلاقات بين الإمارات والسعودية.