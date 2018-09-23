حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل الأميركي

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، الأحد، فيليب فرين قنصل عام الولايات المتحدة الأميركية، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله في الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل الأميركي، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله الجديد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل توطيدها في مختلف الميادين.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، وسعادة محمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري، وسعادة راشد سويدان الخاطري مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.