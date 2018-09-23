عبد الله بن زايد يترأس وفد الدولة المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وفد الدولة الذي يضم 107 مشاركين في اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت أعمالها في 18 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى الأول من شهر أكتوبر المقبل في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

يضم وفد الدولة معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، إضافةً إلى عدد من المشاركين من مختلف الوزارات والجهات المحلية في الدولة.

ومن المقرر أن يلقي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في 29 سبتمبر الجاري كلمة دولة الإمارات، خلال اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويشارك في هذه الاجتماعات رؤساء الدول وحكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو من ينوب عنهم.