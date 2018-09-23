محمد الخوري: الإمارات والسعودية تمتلكان رؤية واحدة لمواجهة التحديات

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أن العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تحظى بمكانة عالية لما تتمتعان به من ثقل سياسي واقتصادي، وإرث حضاري على الأصعدة العربية والإسلامية والعالمية.

وتابع الخوري، في تصريح بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 88، أن الفضل لهذه العلاقة الأخوية المتميزة يعود إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة والمتابعة الدقيقة لأدق تفاصيل العلاقات الأخوية، والملفات المشتركة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة.

وشدد على أن المواقف بين البلدين تمتاز بعمق وتطابق الرؤى تكتيكياً واستراتيجياً في الملفات كافة وتعكس رؤية واحدة لمواجهة التحديات الإقليمية باختلاف جوانبها، لتبقى هذه العلاقة عميقة وقوية وتاريخية واستراتيجية.