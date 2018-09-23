تزيين 88 دورية لشرطة أبوظبي بأعلام الإمارات والسعودية

الشارقة 24 – وام:

زينت القيادة العامة لشرطة أبوظبي 88 من دورياتها الشرطية والمرورية في مدن أبوظبي والعين والظفرة بأعلام الإمارات والسعودية، تحت شعار "معاً أبداً"، وذلك احتفاءً باليوم الوطني الـ "88" للملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقدمت شرطة أبوظبي التهنئة إلى الأشقاء بالمملكة العربية السعودية بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، متمنيةً للمملكة دوام التقدم والازدهار في مسيرة البناء والتنمية والرفعة.

وثمن معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي تعد نموذجاً رائداً في العلاقات الدولية، عبر توحد الرؤى والآراء المشتركة، واستنادها إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتكاملة.

وتأتي هذه المبادرة تأكيداً لعمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة العربية السعودية، ومتانة الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، وتقديراً لدور المملكة ورؤية قيادتها الحكيمة في مختلف المواقف، وحرصها على صون مقدرات الأمة وحماية مكتسباتها.