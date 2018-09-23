محافظ الحديدة يفتتح بئر مياه ارتوازية بـ "موشج" بالساحل الغربي

الشارقة 24 – وام:

افتتح الدكتور الحسن علي طاهر محافظ الحديدة مشروع بئر مياه ارتوازية في منطقة موشج التابعة لمديرية الخوخة، والتي من شأنها توفير أكثر من 30 ألف جالون مياه شرب نقية يومياً للمواطنين اليمنيين، وذلك بعد حفرها بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن مبادرة "سقيا الإمارات"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتستهدف توفير المياه الصالحة لـ 5 ملايين شخص في الدول التي تعاني شحاً في هذا المصدر الحيوي.

يأتي ذلك في إطار مشروع حفر 23 بئراً ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية على امتداد الساحل الغربي لليمن، بهدف الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض ومكافحة انتشار الكوليرا.

حضر الافتتاح سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن وعدد من المسؤولين اليمنيين، وسط فرحة كبيرة من الأهالي الذين احتشدوا بموقع الافتتاح احتفاء بهذه المناسبة.

يستفيد من بئر المياه الارتوازية التي تعمل بالطاقة الشمسية أكثر من 10 آلاف مواطن يمني، إضافة إلى سكان 7 قرى مجاورة، وذلك عبر توزيع 30 خزان مياه على مواقع مختلفة بما يضمن توفير المياه النظيفة للأسر اليمنية والتخفيف من وطأة معاناتهم جراء الأحداث في اليمن.

وعبر الدكتور الحسن علي طاهر محافظ الحديدة عن شكره و تقديره لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها الخيرة واسهاماتها المتميزة في محافظة الحديدة على صعيد المشاريع التنموية والخدمية خاصة ما يتعلق بإعادة تأهيل البنى التحتية، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بالمشاريع الإغاثية، مشيراً إلى أن مشروع حفر آبار المياه الارتوازية في المناطق التي تعاني من شح المياه يمثل شريان حياة لهم و يسهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الظروف الإنسانية الصعبة التي تواجه الأسر اليمنية، إضافة إلى الأثر الصحي الإيجابي على حياتهم خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وأكد طاهر أن ما قدمته الإمارات للشعب اليمني في الظروف العصيبة التي يمر بها دليل صادق على قوة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ويؤكد حرصها قيادةً وشعباً على رفع المعاناة عن اليمنيين من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والخدمية والاجتماعية التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين اليمنيين.

من جانبه قال سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن: "يأتي افتتاح بئر المياه بمنطقة موشج بمديرية الخوخة ضمن مشروع حفر عدد من الآبار الارتوازية على امتداد الساحل الغربي لليمن، لتعزيز الكميات المنتجة من المياه الصالحة للشرب بهذه المناطق ما يسهم في دعم استقرار الأسر اليمنية في مواطنها والتخفيف من معاناتها جراء شح المياه أو انعدامها أحياناً".

وأكد الكعبي حرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على متابعة إنجاز مشروع حفر 23 بئراً ارتوازية في الوقت المحدد، موضحاً أن المشروع يسهم بشكل كبير في تحسين ظروف أهالي هذه المناطق، إضافة إلى أثره الكبير على صحة الناس ومعالجة مشكلة شح وندرة المياه النقية لسكان المناطق والقرى المستفيدة من مشروع المياه الحيوي.

ولقي المشروع ترحيباً واسعاً من قبل أهالي وسكان منطقة موشج والقرى المجاورة الذين توجهوا بخالص شكرهم لدولة الإمارات قيادةً وشعباً ولهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الجهود التي تبذل لتنفيذ المشاريع الحيوية التي تلبي احتياجاتهم الضرورية والتخفيف من وطأة معاناتهم جراء انتهاكات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.