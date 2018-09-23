مجلس الشباب الإعلامي ينظم جلسة حوارية في اليوم الوطني السعودي

الشارقة 24 – وام:

نظم مجلس الشباب الإعلامي التابع للمجلس الوطني للإعلام مساء السبت، بمقر مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، جلسة حوارية تحت عنوان "معاً أبداً"، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 88.

حضر الجلسة نخبة من الباحثين والمفكرين والإعلاميين والشعراء الشباب من الإمارات والمملكة العربية السعودية، ناقشوا خلالها عمق وتاريخ العلاقات الإماراتية السعودية.

وركزت الجلسة على دور الإعلاميين الشباب في دعم مواقف البلدين ومواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة ضد الإرهاب والأفكار المتطرفة.

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واحتفى الحضور بمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي يعتز به الشعب الإماراتي الذي تربطه بشقيقه الشعب السعودي القيم والعادات والتقاليد والمواقف الثابتة والراسخة، وهنأوا قيادة المملكة العربية السعودية وحكومتها وشعبها بهذه المناسبة العزيزة.