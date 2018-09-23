"الوطني" يختتم مشاركته في المنتدى الأوروآسيوي الثاني للمرأة

الشارقة 24 – وام:

اختتم وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس مشاركته في أعمال المنتدى الأوروآسيوي الثاني للمرأة، الذي عقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية خلال الفترة من 19-21 سبتمبر الجاري.

وعرض وفد المجلس خلال مشاركته في حفل الافتتاح تجربة الدولة وريادتها في تمكين المرأة والشباب وتبني نهج التسامح والتعايش، ورؤيتها وخططها واستشرافها للمستقبل واعتماد الابتكار وريادة الفضاء كأولوية، والتلاحم بين القيادة والشعب.

ونقلت معالي الدكتورة القبيسي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل استقبال المشاركين في المنتدى.

وأشادت فومزيلي ملامبو نفكوكا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، خلال لقائها معالي الدكتورة أمل القبيسي بما حققته المرأة الإماراتية، بفضل جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ودورها الريادي في تعزيز مكانة المرأة ومساندة حضورها في المجتمع محلياً وعربياً وعالمياً.

وأكدت الدكتورة القبيسي على دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الذي يشار اليه بالبنان في تحقيق إنجازات عديدة، صبت جميعها في خدمة المرأة، لا على مستوى الدولة فحسب، بل وعلى المستويين الإقليمي والدولي، إذ حظي ملف المرأة محلياً وعربياً ودولياً باهتمام خاص في فكر سمو الشيخة فاطمة.