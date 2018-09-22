"الإمارات لحقوق الإنسان" تنظم ندوة بعنوان "اليمن أحداث وحقائق"

الشارقة 24 – وام:

نظمت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ندوة تحت عنوان "اليمن.. أحداث وحقائق" بمقرها في دبي، بحضور محمد سالم بن ضويعن الكعبي رئيس مجلس إدارة الجمعية والإعلامي أحمد اليماحي، والكاتب اليمني علي الزكري.

وأكدت الندوة أن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي صدر مؤخراً بشأن اليمن أغفل واقع حقوق الإنسان باليمن في ظل الانقلاب الحوثي ولم يتطرق في الوقت نفسه إلى ممارسات المليشيا الإرهابية في صنعاء على صعيد تعطيل العمل بالقوانين، وما يعانيه المواطنون اليمنيون من مصاعب وتضييق جراء ممارساتها الإجرامية.

فمن جانبه انتقد محمد سالم بن ضويعن الكعبي، تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي تضمن جملة من الافتراءات والادعاءات بشأن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلى جانب عدم تطرقه إلى إجرام الميليشيا الانقلابية والدور التخريبي الذي تمارسه قطر وأعوانها على الأرض اليمنية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وتحدث الإعلامي أحمد اليماحي، عن الدور الإنساني والتنموي لدولة الإمارات الذي يشمل تقديم مساعدات عاجلة تغطي المجالات التي تمس حياة اليمنيين في إطار مسيرة العطاء والخير بتوجيهات القيادة الرشيدة، منوهاً بدور الإمارات على صعيد نزع الألغام التي تمثل تهديداً لحياة الشعب اليمني، ويعمد الانقلابيون الحوثيون إلى زرعها على الطرق الرئيسية والآبار والمزارع وحتى المنازل لم تسلم من شرهم.

من ناحيته، تناول الكاتب اليمني علي الزكري مسألة خطورة التلاعب بالحقائق والتقارير الدولية واستغلال بعض الحوادث، ومنها قضية حافلة الطلاب بهدف إعاقة عملية تحرير الأرض اليمنية من دنس الحوثيين، مشيراً إلى أن التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان انحاز بشكل فاضح إلى الانقلابيين الحوثيين.