حمدان بن زايد يهنئ خادم الحرمين باليوم الوطني للمملكة

الشارقة 24 – وام:

بعث سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة.

وأعرب سموه في البرقية عن تهانيه الحارة بهذه المناسبة، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الكريم بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على جلالته والمملكة الشقيقة وشعبها الخير والعزة والرفعة.

وثمن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في برقيته مواقف وجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في خدمة وطنه والمنطقة والأمتين العربية والإسلامية في شتى المجالات.

كما بعث سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة مماثلة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.