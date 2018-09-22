نهيان بن زايد: الاحتفاء باليوم الوطني السعودي تعبير عن عمق العلاقات

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن احتفاء الإمارات باليوم الوطني السعودي، ما هو إلا تعبير صادق عن عمق مشاعر المحبة والاعتزاز، ويأتي أيضاً تجسيداً حقيقياً للرؤى المشتركة والمصير الواحد.

وتوجه سموه بأسمى آيات التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية الشقيقة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 88.