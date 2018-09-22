عمار النعيمي يتابع مستجدات تطبيق نظام "النجوم العالمي" بحكومة عجمان

الشارقة 24 – وام:

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، على مستجدات تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات في حكومة عجمان، والمراحل التي وصلت إليها عملية تصنيف مراكز سعادة المتعاملين في الإمارة.

حضر الاجتماع الدكتور المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، ومحمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والدكتور سلطان فيصل الرميثي المنسق العام لبرنامج عجمان للتميز، وفريق عمل نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.

واستمع سمو ولي عهد عجمان من فريق عمل نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، إلى شرح واف عن مراحل تطبيق النظام في الدورة الأولى، التي تضمنت عقد سلسلة من ورش العمل مع موظفي حكومة عجمان، ومن بينها الربط الاستراتيجي بين الجهات ومبادرات تطوير الخدمة ونسبة سعادة المتعاملين، وقنوات تقديم الخدمات.