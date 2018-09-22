سلطان بن زايد يهنئ خادم الحرمين باليوم الوطني للمملكة

الشارقة 24 – وام:

بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة.

وأعرب سموه، في البرقية عن تهانيه الحارة، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الكريم بالخير واليمن والبركات، وأن يديم عليه وعلى المملكة الشقيقة وشعبها الخير والعزة والرفعة.

وثمّن سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، في برقيته، مواقف وجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في خدمة وطنه والمنطقة والأمتين العربية والإسلامية في شتى المجالات.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة مماثلة إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في المملكة العربية السعودية.