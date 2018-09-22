حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين باليوم الوطني للمملكة

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية، مشيداً بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين، متمنياً لأخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وللمملكة وشعبها دوام الرفعة والتقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.