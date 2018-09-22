حصة بوحميد تبحث التعاون المشترك مع سفيري الهند واليونان

الشارقة 24 – وام:

بحثت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، في ديوان الوزارة بأبوظبي، مع الدكتورة كاثرين بورا سفيرة الجمهورية اليونانية، ونفديب سينغ سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة، كلاً على حدة، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية والتنموية وتبادل الاستفادة من التجارب الاجتماعية الرائدة.

وأعربت معاليها عن سعادتها بلقاء السفيرين مؤكدة أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية الهند وجمهورية اليونان متمنية معاليها للسفيرين مزيداً من التوفيق في أداء مهامها لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون.

ومن جانبه أكد نفديب سوري عمق وقوة العلاقة التي تربط البلدين، مضيفاً أن الإمارات والهند تتمتعان بشراكة استراتيجية فريدة تتعدى العلاقات التقليدية بين الحكومات.

بدورها أشارت الدكتورة كاثرين بورا إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين، لافتة إلى الدور الاجتماعي والتنموي الرائد الذي تنتهجه دولة الإمارات وأثر ذلك في تعزيز الصلات والترابط بين كافة البلدان.

وفي ختام اللقاءين تقدمت معالي وزيرة تنمية المجتمع بالشكر والتقدير لكلا السفيرين معربةً عن سعادتها البالغة باللقاء كما تبادل الطرفان تقديم الهدايا التذكارية.