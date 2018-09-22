منال بنت محمد: علاقاتنا بالسعودية تاريخية ويجمعنا هدف واحد

الشارقة 24 – وام:

ينظم نادي دبي للسيدات في 23 سبتمبر الجاري، عدداً من الفعاليات المميزة للشقيقات من المملكة العربية السعودية ولزائرات وعضوات النادي احتفالاً باليوم الوطني الـ 88 للمملكة، وذلك في إطار احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة العزيزة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوطن العربي بصفة عامة لما للمملكة من مكانة خاصة في عقل ووجدان كل عربي.

وقدمت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني للقيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية وللشعب السعودي الشقيق، متمنية للمملكة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

وقالت سموها، إنها مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، فهي مناسبة خاصة جداً لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء العلاقات الممتدة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ وفي ضوء الرؤية المشتركة والهدف الواحد لقيادتي البلدين وهو توفير الحياة الكريمة للشعبين الإماراتي والسعودي ونهضة الأمة العربية بصفة عامة، مشددة سموها على أن العلاقات بين الإمارات والسعودية نموذج عربي رائد للعمل المشترك الذي يحقق طموحات الشعوب في التنمية والازدهار.

وأكدت سموها حرص النادي على أن يكون وجهة مفضلة للمرأة التي تنشد الصحة والسعادة من خلال ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والصحية والاجتماعية تماشياً مع البرنامج الوطني للسعادة.