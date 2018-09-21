هزاع بن زايد: اليوم الوطني السعودي مناسبة عزيزة على كل خليجي وعربي

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة مناسبة عزيزة على كل خليجي وعربي، منوهاً إلى أسمى معاني الأخوة والوحدة والتاريخ المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة.

وهنأ سموه المملكة قيادة وشعباً بيومها الوطني الـ 88، معبراً عن أصدق الأمنيات بأن يحفظ المولى عز وجل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وقال سموه إننا نبارك للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً يومها الوطني 88، مناسبة عزيزة على قلب كل خليجي وعربي، وفي الإمارات، وتتجلى في هذا اليوم الغالي أسمى معاني الأخوة والوحدة والتاريخ والمصير المشترك حيث تخفق القلوب بأصدق الأمنيات بأن يحفظ الله المملكة وملكها وولي عهده الأمين.

وتحتفل السعودية بيومها الوطني في 23 سبتمبر من كل عام، فيما تشارك الإمارات الأشقاء في المملكة فرحتهم الكبيرة، انعكاساً للعلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين قيادتي وشعبي البلدين، حيث نظمت الجهات الرسمية والشعبية في جميع أنحاء الدولة عدداً من الاحتفالات والفعاليات ومجموعة من الأنشطة والعروض الاستثنائية ابتهاجاً بهذه المناسبة، بينما اكتست معالم الإمارات بالعلم السعودي وصور خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.