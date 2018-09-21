المنتدى الأوروآسيوي للمرأة يكرم أمل القبيسي

الشارقة 24 – وام:

تقديراً لما حققته دولة الإمارات من تقدم في مجالات تمكين المرأة، كرم المنتدى الأوروآسيوي الثاني للمرأة الذي ينعقد في مدينة سانت بطرسبيرغ الروسية اليوم الجمعة، معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

وأكدت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية التي تراست المنتدى، أن تكريم معالي الدكتورة القبيسي جاء تقديراً للسمعة الطيبة التي تحظى بها دولة الإمارات ولمصداقيها ولدورها المؤثر ونهجها السلمي وحكمة قيادتها ونجاح سياستها الخارجية وعلاقات الصداقة التي تربطها مع مختلف دول وشعوب وبرلمانات العالم وريادتها في استشراف المستقبل وتمكين المرأة والشباب، ونجاح الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية في تمثيل الدولة ومواكبة نهجها ورؤيتها وريادتها كنموذج لإعلاء قيم التسامح والتعايش والسلام والوسطية والاعتدال.

حضر حفل التكريم سعادة عزا سليمان بن سليمان، وسعادة عائشة راشد ليتيم، عضوتا المجلس الوطني الاتحادي.

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي، أن هذا التكريم من قبل المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 110 دول وما يقارب من 27 منظمة دولية متنوعة الأهداف والاهتمامات، هو تقدير مستحق من قبل ممثلي شعوب ودول العالم إلى دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة وشعبها العزيز، لما تتمتع به من رؤية واضحة وتخطيط استراتيجي واستشراف للمستقبل، وذلك بفضل توجيهات قيادة الإمارات الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية سيدة العطاء التي لم تبخل على بنت الإمارات بأي دعم حتى ارتقت إلى أعلى المناصب في الدولة.

وقالت إن المنتدى يعتبر من أهم المنتديات العالمية وشهد مشاركة كبيرة من قبل ممثلي المنظمات الدولية، وكذلك قيادات نسائية عالمية، وتأتي مشاركة المجلس في إطار حرصه على عرض تجربة الإمارات في مجال تمكين المرأة والشباب، مشيرة إلى الانبهار الكبير من قبل المشاركين في هذه الجلسات لما وصلت له دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، وهذا بفضل الدعم الكبير من قبل القيادة الرشيدة للمرأة ولدورها.

واعتبرت ان هذا التكريم يجسد الدور المهم والفاعل الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي، الذي يعمل أعضاؤه كفريق عمل وطني واحد، يخدم شعب ودولة الإمارات، ويسهم بفاعلية وجدية في بناء نموذج تنموي تنافسي يجسد قدرة أبناء الإمارات على الوصول لأقصى مراتب التنافسية العالمية في مجالات التنمية المختلفة.