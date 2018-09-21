4 مليارات دولار مساعدات إماراتية لليمن في 4 سنوات

الشارقة 24 – وام:

بلغ اجمالي حجم المساعدات المقدمة من دولة الامارات لليمن، خلال الفترة من أبريل 2015 إلى سبتمبر 2018، نحو 14.79 مليار درهم، أي ما يوازي 4.03 مليار دولار، تم توجيهها لتلبية الاحتياجات الأساسية لأكثر من 16.7 مليون يمني منهم 10.1 مليون طفل و3.4 مليون امرأة.

وبلغت المساعدات الإماراتية خلال العام 2018، نحو 1.24 مليار دولار جزء منها تم تخصيصه بمبلغ 465 مليون دولار لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018.

وشملت المساعدات دعم البرامج العامة وتوليد الطاقة وإمدادها والنقل والتخزين ودعم الموازنة العامة والمجتمع المدني "التطوير القضائي والقانوني"، والصحة، والتعليم، والبناء والتنمية المدنية، والخدمات الاجتماعية، والمياه والصحة والعامة.

وتم تخصيص مبلغ 6.323 مليار درهم /1,722 مليار دولار، من هذه المساعدات لدعم البرامج العامة، حيث قدمت حكومة دولة الإمارات مساعدات لدعم الموازنة العامة اليمنية، خاصة ودفع رواتب موظفي الحكومة من أجل استمرار تقديم كافة الجهات الحكومية للخدمات التي تهم قطاعاً عريضاً من السكان خاصة في مجالات الصحة والتعليم والأمن، فيما تم تقديم مساعدات سلعية بقيمة 3,796مليار درهم /1,034 مليار دولار.