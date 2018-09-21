فرق الدفاع المدني بعجمان تخمد حريقاً بمستودع للمواد البلاستيكية

الشارقة 24:

تمكنت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، من إخماد حريق شب في مستودع للمواد البلاستيكية، في المنطقة الصناعية الجديدة، وقع فجر الجمعة، من دون وقوع إصابات بشرية.

وأكد العميد راشد جاسم مجلاد، نائب مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث، من أجل السيطرة على الحريق وإطفائه، وهو ما تحقق فعلاً حيث تمت السيطرة على الحريق، وثم بدأت عمليات التبريد كي لا تشب النيران مرة أخرى، أو تنتقل إلى مكان آخر، لافتاً إلى أن فرق الدفاع المدني تعاملت بكل كفاءة واقتدار من أجل السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن الأخرى.

وأشار إلى أن 3 مراكز شاركت في عمليات الإطفاء والتبريد، وهي مركز الصناعية، والإدارة، ومركز الجرف، لافتاً إلى أن الفرق وصلت إلى موقع الحريق في زمن قياسي، نظراً للجاهزية العالية للمراكز من حيث الاستعداد الدائم والتوزيع الجغرافي المناسب للمراكز، حيث تم العمل على توزيعها في ظل مراعاة المواقع والمناطق الأكثر احتمالاً لوقوع الحرائق.

وأضاف أن الفرق عند الوصول، عملت على وضع خطة سريعة للتعامل مع الحريق، وعدم انتقاله إلى أماكن أخرى، خصوصاً أن المستودع كان مليئاً بالمواد البلاستيكية القابلة للاشتعال.

وناشد العميد راشد جاسم مجلاد، أصحاب المصانع والمستودعات في المنشآت الصناعية، بضرورة الالتزام بمعايير وشروط الوقاية والسلامة، وعدم تخزين المواد بطريقة عشوائية، ومتابعة صيانة أجهزة إنذار الحريق بشكل دوري.