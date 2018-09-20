القبيسي: قيادة الإمارات مهدت الطريق لتمكين المرأة

الشارقة 24 – وام:

أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن بناء ثقافة السلام والازدهار والتنمية والاستقرار والحفاظ عليها تتطلب تمكين المجتمعات، من خلال دور محوري للمرأة وتزويده بالركائز المستندة إلى احترام الآخر وتحمل المسؤوليات لأجل الإنسانية واستقرار الشعوب.

وقالت معاليها، إن قيادة دولة الإمارات ومنذ تأسيس الدولة مهدت الطريق للمرأة الإماراتية للمشاركة في كل أوجه الحياة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الثانية في العالم من حيث السلامة والأمن فالسلام جزء لا يتجزأ من ثقافتنا ونعتمد التنمية المستدامة كمبدأ أساسي لمجتمعنا المزدهر.

جاء ذلك، في الكلمة التي القتها معاليها في حفل افتتاح المنتدى الأوروآسيوي الثاني للمرأة الذي افتتحه اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحضور ممثلين عن 110 دول وما يقارب من 27 منظمة دولية، في سانت بطرسبرغ الروسية.

وعبرت الدكتورة القبيسي، عن فخر دولة الإمارات بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين المرأة والرجل، مشيرة إلى أنه منذ قيام الاتحاد عام 1971 مهدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" الطريق أمام المرأة الإماراتية للمشاركة في كل أوجه الحياة وخاصة في العملية السياسية، وأسهمت سموها في إيصال المرأة إلى المجلس الاتحادي الوطني، وعلى مدى عقود من الزمن قادت سموها عملية تمكين المرأة ما تمخض بشكل مباشر عن تحول حقيقي.

وقالت إن السلام ليس اتفاقاً بل ثقافة، والمرأة تعرف ذلك تمام المعرفة لأنها هي من تبني ثقافة السلام وهي القوة المحورية التي تحافظ عليه، ولا شك أن بناء مثل هذه الثقافة والحفاظ عليها يتطلب من المرأة أن تؤدي دورها كأم وشقيقة وأن تكون رائدة في كل أوجه الحياة، وذلك من خلال القيام بكل الأمور التي تجيدها بشكل استثنائي فتغير العالم بفضل التسامح والاعتدال، ولا شك إن تواجد المرأة في مراكز قيادية يسهم في بناء الثقافة المناسبة لخدمة السلام والتنمية إلا أن عمل المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل وتآزر مواهبهما وجهودهما كفيل بتحقيق إنجازات يعجز كل واحد على حدة تحقيقها.

وأضافت أن الإمارات يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية تتعايش بسلام وتناغم تام، حيث احتلت الدولة المرتبة الثانية في العالم من حيث السلامة والأمن في تصنيف منتدى الاقتصاد العالمي، واعتبرت العاصمة أبوظبي المدينة الأكثر أمناً في العالم من بين 338 مدينة.

وأشارت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي إلى أن المرأة تمتعت عبر التاريخ بالشجاعة لترتقي إلى مسؤولياتها، ولم توفر جهداً لحماية العالم وما من طريقة أفضل لحماية العالم من تعزيز السلم والازدهار.

ودعت معالي الدكتورة القبيسي المجتمعات إلى تمكين المرأة وتزويدها بالركائز الثقافية المناسبة المستندة إلى احترام حقوق الإنسان، وتحمل المسؤوليات لأجل الإنسانية، وليس هناك أفضل من المرأة لتمكين المجتمعات ودفعها باتجاه تغيير الثقافة السائدة ما يسمح لنا بتفادي التهديدات التي تحدق بنا.