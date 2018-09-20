عبد الله بن زايد يشهد أولى حلقات مجلس شباب "الخارجية"

الشارقة 24 – وام:

دعا سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الشباب الإماراتي إلى البحث عن الفرص الواعدة والمحتملة، واقتراح الحلول المبتكرة للتحديات التي يواجهها في مجال العمل الدبلوماسي بما يسهم في تعزيز الدبلوماسية الإماراتية وبناء مستقبل الدولة.

جاء ذلك خلال حضور سموه جانباً من الحلقة الشبابية - إحدى مبادرات مجلس الإمارات للشباب - التي نظمها مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم الخميس، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي تحت عنوان "دبلوماسية المستقبل طموح وأمل".

حضر الحلقة الشبابية معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وسعادة أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشبابية والموظفين الشباب بالوزارة وطلاب أكاديمية الإمارات الدبلوماسية.

وهدفت الحلقة الشبابية إلى بحث الفرص والتحديات التي تواجه الشباب في القطاع الدبلوماسي، ومناقشة الحلول المقترحة والمبتكرة لمواجهة هذه التحديات.

وتضمنت محاور الحلقة الشبابية طروحات حول تطلعات الشباب بوزارة الخارجية والتعاون الدولي تجاه العمل الدبلوماسي والتطور الوظيفي فيه.

وكان سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أصدر الشهر الماضي قراراً بتشكيل مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بهدف تمكين وتفعيل دور الشباب وتحفيزهم على المزيد من الإبداع والابتكار والمشاركة الفاعلة في تعزيز الدبلوماسية الإماراتية.

وجاء هذا القرار تعزيزاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في إعطاء الشباب فرصاً استثنائية لقيادة مسيرة المستقبل ليتمكنوا من القيام بمهمتهم في تحقيق محاور وأهداف مئوية الإمارات 2071 .

وخلال الحلقة الشبابية توجهت معالي شما المزروعي بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على دعمه اللامحدود ودور سموه البالغ الأهمية في رعاية الشباب الإماراتي، ما أسهم في تخريج جيل واعد من الشباب الإماراتي المتميزين والمسلحين بالعلم والمعرفة في كافة التخصصات والمواقع والقطاعات في الدولة.

وأشادت معاليها بمجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي وتنظيمه لهذه الحلقة الاستثنائية، معربة عن سعادتها لحضور الحلقة الشبابية والاستماع لآراء وتطلعات شباب الوزارة.

وجرى خلال الحلقة الشبابية طرح العديد من القضايا والموضوعات التي تمس الشباب، وكان من أبرزها نوعية البرامج التدريبية المتخصصة وموائمة التعليم مع مجالات العمل في القطاع الدبلوماسي وأمن المعلومات والتخصص الوظيفي.