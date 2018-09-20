الأرصاد تتنبأ بطقس إماراتي صحو ورطب الجمعة

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس، يوم الجمعة، صحواً إلى غائم جزئياً على بعض المناطق شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً، وفي الصباح الباكر، على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية-شمالية غربية/15-25 كم/ساعة بوجه عام، تصل إلى 35 كم/ساعة أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي، خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:25، والمد الثاني عند الساعة 22:48، والجزر الأول عند الساعة 16:42، والجزر الثاني عند الساعة 06:00 .

وبالنسبة لبحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:59، والمد الثاني عند الساعة 19:32، والجزر الأول عند الساعة 14:11، والجزر الثاني عند الساعة 01:56 .