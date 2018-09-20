تعاون بين وكالتي "أنباء الإمارات" و "آسيا الدولية"

الشارقة 24 – وام:

وقعت وكالة أنباء الإمارات "وام" مذكرة تفاهم، الخميس، مع وكالة أنباء آسيا الدولية "إي .أن .أي"، وذلك بمقر "وام" في أبوظبي.

تهدف المذكرة، التي وقعها سعادة محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات "وام"، وسانجيف براكاش المدير التنفيذي لوكالة أنباء آسيا الدولية، إلى تعزيز روابط التعاون المهني بين الوكالتين في مجال التبادل الإخباري، والتركيز على تأسيس علاقات صداقة وتعاون مثمرة بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وتنص المذكرة على تبادل المواد الإخبارية والصور والفيديو، واستخدامها من جانب الوكالتين في نشراتهما الإخبارية وتوزيعها مع نسب المعلومات إلى مصادرها، علاوةً على تبادل الزيارات الخاصة بالعاملين وذوي الخبرة في مجالات عملهما.