هزاع بن زايد يشيد بتصدر أبوظبي قائمة أكثر المدن أماناً في العالم

الشارقة 24 – وام:

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتصدر العاصمة أبوظبي قائمة أكثر المدن أماناً على مستوى العالم، حسب الموقع الإلكتروني "نومبيو" الذي يستند في إصدار تقاريره إلى قاعدة بيانات ومعلومات تعد الأضخم، ويتم جمعها من مستخدمين من مختلف المناطق والمدن، وتتضمن تفاصيل عن الحياة والمعيشة بها.

وقال سموه في تصريحات له بهذه المناسبة: "مبروك لعاصمتنا الحبيبة أبوظبي تتويجها مجدداً بلقب "أكثر مدن العالم أمناً وأماناً"، ثمرة مستحقة لمسيرة حافلة من الإنجازات الأمنية و الاقتصادية و الثقافية والتنموية، فالأمن مفتاح التنمية والعكس صحيح"، مؤكداً أن التنوع الحضاري في الإمارات مصدر دائم لكل الإنجازات.

ووفق موقع "نومبيو" فقد تفوقت أبوظبي على 300 مدينة حول العالم، من بينها طوكيو و بازل و ميونخ و فيينا، بعدما ارتفع مؤشر الأمان بها من 86.46 نقطة خلال النصف الأول من العام الماضي، إلى 88.26 نقطة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.