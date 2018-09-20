حاكم رأس الخيمة يستقبل وفداً دبلوماسياً من أميركا اللاتينية

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، الخميس، وفداً من البعثات الدبلوماسية لدول أميركا اللاتينية لدى الدولة، والذي يضم كولومبيا والمكسيك والأوروغواي والأرجنتين والبرازيل وكوستاريكا.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالوفد، معرباً عن أمله في أن تسفر الزيارة عن تعزيز علاقات الصداقة والتعاون والشراكة بين دولة الإمارات ودولهم على مختلف الصعد، بجانب بناء علاقات استراتيجية مع دول أميركا اللاتينية بما يعود بالخير والمنفعة لشعبنا ويحقق المصالح الوطنية العليا.

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارة ودولهم، والتعرف على التطورات والفرص الاقتصادية في الإمارة، التي من شأنها مواكبة توسيع الآفاق أمام الاقتصاد الوطني.

وأكد سموه، خلال تجاذبه أطراف الحديث مع الوفد، حرص دولة الإمارات ورغبتها الصادقة في دفع علاقات التعاون والصداقة مع دول أميركا اللاتينية نحو مزيد من فرص النمو والتقدم ودعمها في جميع المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة فيما بينهما، مشيداً سموه بالدور الذي تقوم البعثات الدبلوماسية لدول أميركا اللاتينية لدى الدولة في فتح آفاق جديدة في مجالات الاستثمارية والاقتصادية والسياحية وغيرها من بلدانهم.

من جانبه، أشاد الوفد بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات، منوهين بالعلاقات القائمة بين بلادهم والإمارات، متمنين تحقيق المزيد من التعاون في العديد من المجالات وتوسيع الآفاق لتشمل مجالات عديدة.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، والشيخ محمد بن حميد بن عبد الله القاسمي العضو المنتدب لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، وسعادة محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسعادة راشد سويدان الخاطري مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وسعادة محمد حسن السبب مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، والدكتور أحمد الشميلي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال في الغرفة، و محمد المحمود نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالوكالة بجانب عدد من المسئولين .