عمر العلماء يحضر حفل القنصلية الأفغانية

الشارقة 24 – وام:

حضر معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، مساء أمس الأربعاء، الحفل الذي أقامته القنصلية العامة لجمهورية أفغانستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ 99.

ووجه الرئيس الأفغاني أشرف غني كلمة، ألقاها نيابةً عنه عبد الصمد أفغان القنصل العام لجمهورية أفغانستان، أعرب فيها عن شكره لدولة الإمارات لدعمها جهود السلام في بلاده، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات وأفغانستان.

من جهته، رحب عبد الصمد أفغان بالحضور، مشيداً بدعم قيادة دولة الإمارات لأفغانستان في مختلف المجالات ومد يد العون لها ومساندتها في المحافل المحلية والدولية، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تمر بأحسن مراحلها وستتواصل الجهود من أجل تطويرها وتعزيزها.

وأضاف أن أفغانستان ستشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" بحضور قوي لكل الشركات الأفغانية، وبدعم من حكومة بلاده، لافتاً إلى أن سيتم قريباً افتتاح الجسر الجوي للشحن بين كابول ودبي ورحلات وخطوط جوية أكثر بين كابول ودبي وكابول والشارقة، إضافةً إلى افتتاح مركز اجتماعي وثقافي لأفغانستان في دبي.

من جانبه، نوه جاويد هاشمي بعلاقات الصداقة والأخوة بين الإمارات وأفغانستان، والتي تترسخ يوماً بعد يوم منذ سبعينات القرن الماضي، حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها.

وأضاف أنه سيعقد يوم 15 أكتوبر المقبل، الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين البلدين، مؤكداً أن العلاقات بينهما ستدخل مرحلة جديدة من التعاون الثنائي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

حضر الحفل، الذي أقيم في فندق جراند حياة بدبى، سعادة عبد الرحمن غانم المطيوعي مدير مكتب وزارة الخارجية في دبي، وجاويد هاشمي رئيس دائرة الشرق الأوسط والدول العربية في وزارة خارجية أفغانستان الإسلامية، بجانب قناصل الدول العربية والأجنبية المعتمدين وعدد من كبار الشخصيات والأعيان ورجال الأعمال من الإمارات وأفغانستان وأبناء الجالية الأفغانية.