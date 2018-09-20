مكتوم بن محمد يطلع على نتائج "مختبر مسرعات الموارد البشرية "

الشارقة 24 – وام:

اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ظهر أمس الأربعاء، على نتائج "مختبر مسرعات الموارد البشرية"، الذي نظمته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في مركز دبي التجاري العالمي، بهدف وضع خطط ومبادرات تدعم الرؤية المستقبلية لخطة دبي 2021.

واستمع سموه، خلال زيارته لمختبر مسرعات الموارد البشرية، إلى شرح من سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حول مراحل العمل في مختبر مسرعات الموارد البشرية المنبثق عن مختبر "حكومة الكفاءات"، الهادف لوضع رؤية طموحة لمستقبل الموارد البشرية الحكومية في دبي، والتي جاءت ضمن محاور الدورة الرابعة لمختبرات الإبداع التي أطلقتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي بتاريخ 12 أبريل 2018، والنتائج التي توصلت إليها فرق العمل خلال الشهور الماضية.

وأكد عبد الله الفلاسي حرص حكومة دبي على أن تكون دائماً في المركز الأول، ومن أجل المحافظة على مكانة دبي وتفوقها، أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي "مختبرات الإبداع"، التي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه تحقيق مستهدفات خطة دبي 2021، من خلال وضع مجموعة من القضايا تحت المجهر ومناقشتها بالتفصيل، بحضور الأطراف المعنية كافة ومن ثم الخروج بخطط عمل تنفيذية محددة بأطر زمنية ومسؤوليات واضحة ومعالم تنفيذ يمكن متابعتها لتقييم مستويات الإنجاز المتحققة بشفافية.

وأضاف أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وبمتابعة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أطلقت في الأول من شهر مايو 2018 "مختبر مسرعات الموارد البشرية" بهدف وضع خطط ومبادرات تدعم الرؤية المستقبلية لخطة دبي 2021، بمشاركة عدد من مدراء الموارد البشرية من مختلف الدوائر والهيئات الحكومية ومدراء الإدارات المحورية والموظفين المتميزين، بجانب شركات استشارية متخصصة في مجال الموارد البشرية وشركات حكومية، تعزيزاً لمبدأ التشاركية والتكاملية وتبادل الخبرات بين القطاعات المختلفة.

ويتضمن مختبر مسرعات الموارد البشرية ستة محاور أساسية هي محور المكافآت والمزايا ومحور استشراف المستقبل، ومحور التشريعات محور الثقافة المؤسسية محور الكفاءة المؤسسية ومحور التوطين، حيث نظم أعضاء الفرق على مدى 100 يوم العديد من اللقاءات وورش العمل والفعاليات التي تكللت بالنجاح، وأسفرت عن 11 مشروعاً تتركز حول الاتجاهات الحديثة للموارد البشرية ومبادئ الموارد البشرية الحكومية، إذ تتطلع حكومة دبي لأن تكون حكومة استباقية تحقق التنافسية الإقليمية والعالمية وتركز على الكفاءة الحكومية وأن تكون دبي مدينة ذكية تحقق السعادة للمقيمين فيها.