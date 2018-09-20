"الداخلية" والجامعة الأميركية في الإمارات يوقعان اتفاقية تعاون

الشارقة 24 – وام:

وقعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع الجامعة الأميركية في الإمارات بمجال الابتكار، وذلك على هامش حفل تخريج برنامج رعاية المبتكرين الرابع الذي نظمه مركز وزارة الداخلية للابتكار، في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي.

وتأتي المذكرة التي وقعها عن جانب الوزارة الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وعن الجامعة الأميركية في الإمارات مثنى عبد الرزاق رئيس الجامعة انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة، وتنفيذاً للخطط الاستراتيجية لكلا الطرفين، وبناء على العلاقات المتميزة التي تربط بين الجانبين، وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات في تحقيق أفضل الأداء في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة في مجال الابتكار.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين والاستفادة من الأفكار الابتكارية الجديدة والمطبقة ونقل المعارف والتجارب والممارسات المطبقة بين الجانبين وتقديم الدعم اللازم من خلال الاستشارات وآلية تطبيق الأفكار والمشاريع الابتكارية، مما يساهم في تحقيق أهداف وسياسة واستراتيجية وعمليات الابتكار.

وتنص المذكرة على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعاون في تنظيم المؤتمرات وورش العمل التي تعقد في وزارة الداخلية ورعاية المبتكرين من جامعة الشارقة، وتشكيل لجنة مشتركة لتقييم المشاريع الابتكارية الخاصة بطلبة الجامعة فضلاً عن التعاون في المجالات التدريبية الخاصة بالابتكار، وتطبيق المشاريع الابتكارية، وتمكين الطلبة المبتكرين من المشاركة في معارض وزارة الداخلية.