حصة بو حميد تحضر حفل السفارة الماليزية

الشارقة 24 – وام:

حضرت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع مساء الأربعاء، حفل الاستقبال الذي أقامه سيد محمد حسرين بن تينجكو حسين سفير ماليزيا لدى الدولة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق روز وود جزيرة المارية في أبوظبي الشيخة لبنى القاسمي، وسعادة سعيد عبد الله القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وعدد من أبناء الجالية الماليزية المقيمة بالدولة .