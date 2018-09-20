رئيسة "الجمعية الفدرالية الروسية" تستقبل أمل القبيسي

الشارقة 24 – وام:

التقت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية، اليوم الأربعاء، معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق المشارك في أعمال المنتدى الأوروآسيوي الثاني للمرأة، الذي تبدأ أعماله غداً الخميس في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين المجلسين، في ظل التطور الذي تشهده علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية.

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي، ورئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية أهمية هذا المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 110 دول، وما يقارب من 27 منظمة دولية، ويتضمن البرنامج أكثر من 30 ورشة واجتماعا لتنوع المواضيع التي يتناولها، لا سيما وأنه سيتم ارسال مخرجات المنتدى إلى الأمم المتحدة ولمختلف المنظمات الدولية، بما يحقق الأمن والاستقرار للمرأة وللمجتمع في شتى دول العالم.

وشدد الجانبان، على أن التعاون البرلماني هو جزء مهم وكبير من العلاقات القائمة بين البلدين، واكدتا أهمية تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الروسية.

وأعربت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية عن شكرها وتقديرها لمعالي رئيسة المجلس وللوفد المرافق على تلبية الدعوة للمشاركة في هذا المنتدى البرلماني العالمي.

وأشادت رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية بدور المجلس الوطني الاتحادي، وبما يحققه من نتائج إيجابية على الصعيد المحلي وخلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأعربت معالي الدكتورة القبيسي عن شكرها لرئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية على حسن الاستقبال والتنظيم لأعمال المنتدى، مؤكدة أن المجلس يحرص على المشاركة في المنتدى لأهمية المواضيع التي سيناقشها وبهدف إبراز جهود الدولة في المحافل البرلمانية الدولية فيما يتعلق بدعم حقوق المرأة وتعزيز مكانة دولة الإمارات في هذا الشأن، خاصة أن هذه القضية تمثل محوراً رئيسياً في مناقشات المنظمات الدولية، فضلاً عن استعراض الجهود والنجاح الذي تحققه الدولة فيما يخص سد الفجوة النوعية وتحقيق المساواة بين الجنسين.